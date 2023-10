Aurora Ramazzotti schreibt emotionalen Brief an Papa Eros

Was für rührende Worte! Dass Aurora Ramazzotti (26) eine enge Bindung zu ihrem Vater Eros Ramazzotti (60) hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immer wieder schwärmt die Moderatorin öffentlich von ihrer Kindheit. Auch über süße Vater-Tochter-Bilder dürfen sich die Fans regelmäßig freuen. Am Samstag feierte der Sänger seinen 60. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages gratuliert Tochter Aurora ihrem Papa Eros nun mit einem emotionalen Brief!

Für die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ verfasst die 26-Jährige einige liebevolle Zeilen. "Ich fand immer, dass dein Name perfekt zu dir passt. Du bist die Liebe“, schwärmt sie von ihrem Vater, dessen Name im griechischen "Liebe" bedeutet. Des Weiteren schreibt Aurora: "Danke, dass du mir vermittelt hast, dass Liebe das Einzige ist, was zählt, und dass man sie um jeden Preis schützen muss.“

Das Model, das mittlerweile selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist, schätzt heute noch mehr, was ihr Vater für sie getan hat. Ihren offenen Brief beendet Aurora mit den Worten: "Alles Gute zum 60. Geburtstag, Opa. Ich liebe dich, Auri."

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti und seine Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti

Instagram / therealauroragram Eros und Aurora Ramazzotti im Februar 2023

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti und Aurora Ramazzotti, 2022

