Aurora Ramazzotti teilt zuvor ungesehene Babybauch-Aufnahme

Aurora Ramazzotti (27) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Tochter von Michelle Hunziker (47) und Eros Ramazzotti (60) bekam im vergangenen Jahr zum ersten Mal Nachwuchs. Seit der Geburt ihres Sohnes Cesare gibt das Model im Netz immer wieder süße Einblicke in den aktuellen Familienalltag zu dritt. Umso mehr überrascht sie nun auf Instagram mit älteren Aufnahmen. Ein Video zeigt eine hochschwangere Aurora dabei, wie sie gut gelaunt gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza umher tanzt. Den privaten Clip aus ihren vier Wänden kommentiert sie nur mit "Besondere Erinnerung. Heute vor einem Jahr", sowie einem leicht weinenden Emoji.

Während die 27-Jährige offenbar auch heute mit Freude an ihre Schwangerschaft zurückdenkt, sprach sie vor einigen Monaten beim Thema Familienplanung Klartext. "Ich bin nicht wie meine Mama. Sie wollte ein Kind nach dem anderen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen", verriet Aurora in einem damaligen Interview mit RTL. Auch, warum sie aktuell nicht an zusätzlichen Familienzuwachs denke, erklärte sie. Demnach habe sie die Zeit nach der Geburt ihres Schützlings nicht immer mit Leichtigkeit gemeistert: "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass es dauert, sich daran zu gewöhnen, hätte mir das geholfen." Dennoch merkte ihr Liebster an, dass weiterer Nachwuchs in der Zukunft nicht vollends ausgeschlossen sei. Die "Tür [sei] noch nicht geschlossen, aber nicht morgen", meinte der 28-Jährige.

Obwohl Aurora weitgehend Zuspruch für ihre offene Kommunikation zum Thema Mutter-Sein im Netz bekommt, musste sie sich in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik aussetzen. Vor allem, dass sie ihr Kind nach ihrem Kaiserschnitt nicht gestillt hatte, sorgte anschließend für Unmut. Dem setzte sich die junge Mutter jedoch zur Wehr. "Die Gesellschaft gibt einem das Gefühl, weniger Mutter zu sein, wenn man einen Kaiserschnitt hatte oder Säuglingsnahrung gibt. Ich finde aber, jede Mutter sollte das für sich entscheiden, wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchte", erklärte sie im Bild-Interview.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza, 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza, 2023

