Mit nur 48 Jahren: DJ Mighty Mouse stirbt an Aneurysma

Die Musikwelt trauert um DJ Mighty Mouse. Der Künstler, der bürgerlich Matthew Ward hieß, startete seine Karriere in den 2000er Jahren. Erst einige Jahre später gelang ihm sein großer Durchbruch: Mit der Veröffentlichung seines Songs "The Spirit" wurde er 2019 zum gefeierten Musikproduzenten. Noch im selben Jahr brachte er den Hit "Midnight Mouse" heraus, welcher ebenfalls ein Erfolg wurde. Doch jetzt folgt die traurige Nachricht: Der Brite ist im Alter von nur 48 Jahren verstorben.

Via Facebook verkündete das Plattenlabel den plötzlichen Tod des Musikers. In dem Statement heißt es, dass Matthew in seinem Haus in seiner Wahlheimat Spanien ein Aortenaneurysma erlitten haben soll und an den Folgen gestorben sei. "Ruhe in Frieden, Mighty Mouse. Wir sind alle verloren ohne seine enorme Präsenz und sein Talent", hieß es in der Erklärung.

Auch DJ-Kollege Ridney trauert um seinen verstorbenen Freund und meldete sich bereits via Instagram-Story zu Wort. "Danke für deine Weisheit, deine Unterstützung und deine Großzügigkeit. Ruhe in Frieden", lauten die emotionalen Zeilen des Briten.

Instagram / mightymousehq Mighty Mouse, britischer DJ

Instagram / mightymousehq Mighty Mouse im August 2021

Instagram / mightymousehq Mighty Mouse im Dezember 2019

