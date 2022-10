Ex-NBA-Star Eric Bledsoe wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Eric Bledsoe wird wohl vorerst nicht mehr auf dem Spielfeld stehen. Der Basketballspieler wurde 2010 in die NBA aufgenommen und stand zunächst bei den Oklahoma City Thunders unter Vertrag. Kurz darauf ging es für den US-Amerikaner zu den Los Angeles Clippers – seit dem Frühjahr 2022 spielt er in Portland. Doch jetzt liefert er nicht aufgrund seiner sportlichen Erfolge Schlagzeilen: Eric wurde nun verhaftet!

Ein Polizeisprecher berichtete gegenüber People, dass der 32-Jährige gegen Mitternacht in einem Wohnhaus in Handschellen abgeführt wurde – rund vier Stunden später wurde er freigelassen. Eric wird häusliche Gewalt vorgeworfen – bei dem Opfer soll es sich um seine Partnerin Briona Mae handeln. Das wurde bisher aber noch nicht offiziell bestätigt.

Nach Eric' Verhaftung hatte seine Partnerin jedoch via Instagram behauptet, dass sie von ihrem Freund angegriffen wurde. Der Beitrag, der ihr mit roten Flecken übersätes Gesicht zeigte, wurde inzwischen aber entfernt. "Das war nicht das erste Mal, aber ich saß hier und bin geblieben, also ist es meine Schuld!", lauteten ihre Worte dazu. Zudem teilte sie ein Video, in dem der Basketballer ihr mehrfach drohte, "sie wieder zu schlagen".

