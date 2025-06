NBA-Star Eric Bledsoe wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Eric Bledsoe (35) wurde am frühen Mittwochmorgen wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Wie die California Highway Patrol mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf einer Autobahn in der Region von Los Angeles. Polizisten trafen an einer Tankstelle in der Nähe der US-101 ein, wo sie auf den ehemaligen Profi der NBA und eine Frau stießen, die offensichtliche Verletzungen im Gesicht aufwies. Nach Angaben der Frau soll der Sportler sie wiederholt geschlagen haben. Der 35-Jährige verweigerte eine Aussage und wurde vor Ort verhaftet, wie TMZ berichtet.

Die Polizei erklärte zudem, dass Eric wegen des Vergehens angeklagt wurde, das als schwere häusliche Gewalt eingestuft wird. Laut den Ermittlungen befand sich der 35-Jährige zur Zeit des Vorfalls in einem Fahrzeug. Für die Frau wurde keine medizinische Versorgung vor Ort vermerkt – dabei soll sie sichtbare Schwellungen und Blutergüsse im Gesicht gehabt haben. Momentan sitzt der Ex-Sportler noch in Haft und seine Kaution wurde auf 50.000 Dollar festgesetzt. Schon im Jahr 2022 war der einstige Basketballstar mit einem ähnlichen Fall in Verbindung gebracht worden.

Im Oktober 2022 wurde Eric ebenfalls wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Bei dem Vorfall soll er seine damalige Partnerin Briona Mae angegriffen haben. Konsequenzen musste er aber keine befürchten – die Vorwürfe wurden schließlich auch gegen ihn fallen gelassen. Fernab seines turbulenten Privatlebens war Eric als Basketballstar eigentlich recht erfolgreich: Seine Karriere begann 2010 bei den Oklahoma City Thunder. Lange Zeit war er in der NBA aktiv und spielte unter anderem für die Los Angeles Clippers und die Portland Trail Blazers.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Bledsoe, Basketballspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / thebledshow Eric Bledsoe, US-Basketballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Bledsoe, NBA-Spieler