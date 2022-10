Wow! Dwayne Johnsons Tochter Simone feiert Wrestling-Debüt

Simone Johnson tritt in die Fußstapfen ihres Vaters! Vor zwei Jahren kündigte die Tochter von Dwayne "The Rock" Johnson (50) an, als Wrestlerin durchstarten zu wollen. Neben ihrem Vater machten zuvor auch ihr Großvater und ihr Urgroßvater in dem Sport Karriere. Doch wegen einer Verletzung musste das Nachwuchstalent seine Pläne auf Eis legen – bis jetzt. Simone feierte nun endlich ihr Debüt in der WWE!

Am Mittwoch wurde die 21-Jährige unter dem Künstlernamen Ava Raine in der Show "NXT" als neues Mitglied der Gruppe The Schism vorgestellt. "Die Liebe und Akzeptanz, die mir The Schism gegeben hat, sprengt alle Erwartungen darüber, wer ich sein sollte. Diese Familie macht mich komplett. Ich bin Ava Raine", verkündete die Wrestlerin überglücklich im Ring.

Aber auch ihr Vater Dwayne dürfte ziemlich stolz sein. Bereits vor zwei Jahren verriet er im Interview mit der WWE, wie sehr er sich darüber freue, dass mit Simone nun die vierte Generation seiner Familie in den Ring steige: "Es bedeutet mir die Welt. Zu wissen, dass meine Familie eine so persönliche Beziehung zum Wrestling hat, ist etwas ganz Besonderes für mich und ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, nicht nur zu ringen, sondern dieses Erbe weiterzuführen."

