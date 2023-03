Dwayne Johnsons Tochter Simone steigt in den Wrestling-Ring!

Sie kommt wohl ganz nach ihrem Vater! Dwayne "The Rock" Johnson (50) legt seit einigen Jahren eine steile Karriere in der Filmbranche hin. Aber bevor er so richtig als Schauspieler durchstartete, hatte sich der Muskelmann erfolgreich in der Wrestling-Szene durchgeschlagen – wie auch schon sein Vater Rocky Johnson (✝75) und sein Großvater. Nun wird die Familientradition fortgesetzt – Dwaynes Tochter Simone hat bald ihr erstes Wrestling-Match!

Schon vor rund zwei Jahren trat die 22-Jährige der WWE-Gruppe The Schism bei und ist dort seitdem unter ihrem Künstlernamen Ava Raine als Anstifterin tätig. Aber bald darf Simone selbst Fäuste verteilen – und zwar in einem Acht-Personen-Kampf! Wie The Sun berichtet, wird die Sportlerin im Rahmen der "NXT"-Show in wenigen Wochen mit ihrem Team gegen die Chase University antreten.

Papa Dwayne könnte wohl nicht stolzer auf seine älteste Tochter sein! "Zunächst einmal ist es eine große Ehre, dass meine Tochter in meine Fußstapfen treten will [...]. In meine Fußstapfen zu treten, klingt wie ein Klischee, aber sie will tatsächlich ihren eigenen Weg gehen, und das ist so wichtig", erklärte er zuvor in "The Tonight Show".

Anzeige

Instagram / avawwe_ Simone Johnson im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson mit seiner Tochter Simone, 2017

Anzeige

Instagram / avawwe_ Simone Johnson im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de