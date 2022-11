Neues Opfer: Masturbierte Harvey Weinstein vor Masseurin?

Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein (70) wollen nicht enden. Der einstige Filmproduzent wurde im vergangenen Jahr wegen sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht konnte nachweisen, dass er über mehrere Jahre hinweg wiederholt viele Frauen missbraucht hatte. Obwohl das Verfahren eingestellt wurde, kam es für den Verurteilten zu einem weiteren Prozess. Doch die Schlinge um seinen Hals wird enger: Ein weiteres Opfer traute sich an die Öffentlichkeit.

Wie The Wrap unter anderem berichtete, gab eine Masseurin in ihrer Aussage an, dass der 70-Jährige mehrfach vor ihr masturbiert hätte. Zunächst soll sich Harvey unauffällig verhalten haben, doch nach der Sitzung sei er ihr ins Badezimmer gefolgt und habe sich vor ihr entblößt und angefangen zu masturbieren. Jana Doe bat ihn, damit aufzuhören, doch vergebens: "Er ging in einer sehr aggressiven Weise auf mich zu. Er drückte mich gegen die Wand. Da fing er an, seine Hand unter meinen BH zu schieben und meine Brust abzutasten."

Fox News hat erfahren, dass sich die Klägerin einem ihrer anderer prominenten Kunden, Mel Gibson (66), anvertraut haben soll. "Er war die erste Person, der ich endlich erzählt habe, was passiert ist. Ich habe ihm gesagt, dass er mich sexuell missbraucht hat, aber ich wollte nicht ins Detail gehen, weil es mir peinlich war und ich mich gedemütigt fühlte", erklärte Jana. Es ist davon auszugehen, dass Mel vor Gericht als Zeuge aussagen wird.

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020 in New York

MEGA Harvey Weinstein im März 2020

Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

