Sexuelle Nötigung: Harvey Weinstein wird erneut verklagt

Die Schlagzeilen über Harvey Weinstein (71) reißen nicht ab. Der ehemals gefeierte Hollywoodproduzent sitzt inzwischen seit drei Jahren hinter Gittern – er war 2020 wegen mehrerer sexueller Übergriffe verurteilt worden. Doch auch während seiner Haftstrafe kehrt keine Ruhe ein, denn es folgten mehrere weitere Klagen wegen Vergewaltigung und Missbrauch. So auch jetzt: Harvey wird erneut wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung verklagt.

Das berichtet unter anderem The Wrap und bezieht sich dabei auf eine Klage, die am Dienstag vor dem Gericht in Los Angeles eingereicht wurde. In dieser wirft eine unbenannte Frau dem US-Amerikaner vor, sie 2013 in einem Hotel missbraucht zu haben. Harvey habe die Klägerin in seine Suite gelockt und im Badezimmer gefangen gehalten – dort habe er sie gewaltsam angefasst und dabei masturbiert. Der Vorfall sei anschließend durch die Firma des Filmmoguls vertuscht worden.

Harveys Management äußerte sich bisher nicht zu den Anschuldigungen. Es ist bereits die zweite Klage innerhalb weniger Wochen: Schon Anfang Dezember hatte eine Schauspielerin den 71-Jährigen verklagt – Julia Ormond (58) wirft ihm vor, sie 1995 bei einem Geschäftstreffen belästigt und zum Oralsex gezwungen zu haben.

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein, Filmproduzent

Anzeige

Getty Images Julia Ormond, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de