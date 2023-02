Harvey Weinstein folgte Paris Hilton auf die Damentoilette

Eine angsteinflößende Erfahrung! Paris Hilton (42) kam schon früh mit der Welt der Stars und Sternchen in Berührung. Unter anderem traf sie 2000 den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein (70). Dieser wurde bereits wegen mehrerer sexueller Übergriffe für schuldig befunden und zu 23 Jahren Haft verurteilt. Vor wenigen Tagen kamen weitere 16 Jahre Gefängnisaufenthalt hinzu. Paris erinnert sich an die unangenehme Begegnung mit Harvey, als sie fast noch ein Teenie war!

Gegenüber Glamour UK verriet die 42-Jährige, bei den Filmfestspielen in Cannes von Harvey belästigt worden zu sein. Er soll die damals 19-Jährige auf sein Zimmer eingeladen haben, um mit ihr Drehbücher zu lesen. Doch die Unternehmerin "wollte einfach nicht hingehen, also ging ich nicht." Am nächsten Abend auf der jährlichen amfAR-Gala folgte er ihr dann auf die Damentoilette. An der Badezimmertür hämmernd soll er geschrien haben: "Du willst ein Star sein?" Bis der Produzent vom Sicherheitsdienst abgeführt wurde. "Das hat mir wirklich Angst gemacht", gab Paris zu.

Wie Variety berichtete, dementierte Harveys Sprecher aus dem Bezirksgefängnis von L.A. die Anschuldigung: "Er hat Paris Hilton immer mit größtem Respekt und Freundlichkeit behandelt. Er war immer der Meinung, dass sie eine herzliche Beziehung hatten."

