Harvey Weinstein wurde zu 16 weiteren Jahren Haft verurteilt

Harvey Weinstein (70) bekommt noch mehr Jahre Knast! In seinem ersten Strafprozess in New York aus dem Jahr 2020 wurde der ehemalige Filmproduzent zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schuldspruch dazu bezog sich auf mehrere sexuelle Übergriffe. Im vergangenen Dezember wurde er separat dazu in Los Angeles in drei Fällen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung verurteilt. Am Donnerstag entschied das Gericht: Harvey muss noch zusätzliche 16 Jahre hinter Gitter!

Die Urteilsverkündung fand am Donnerstag statt, nachdem das Gericht Harveys Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt hatte. Der Ex-Filmproduzent wurde in Los Angeles in drei Fällen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt. In einer Erklärung vor der Verkündung seines jüngsten Urteils beteuerte er laut JustJared weiterhin seine Unschuld: "Es geht um Geld und darum, mich zu verfolgen", behauptete der 70-Jährige. Die Geschworenen und das Gericht bat er darum, ihn nicht zu lebenslanger Haft zu verurteilen. "Ich verdiene es nicht... es gibt so viele Dinge in diesem Fall, die falsch sind", sagte er weiter.

Gegen seinen Schuldspruch in New York hatte sein Team bereits Berufung eingelegt. Ein Anwalt von Harvey verriet gegenüber Page Six: "An dem Tag, an dem ich Harvey 2019 traf, sagte er mir 'Ich bin unschuldig.'" In der Berufung wird behauptet, dass "eine unablässige Flut von Publicity, lautstarke Interessengruppen und eine moralisch empörte Öffentlichkeit vor und während Weinsteins Prozess eine Rummelplatzatmosphäre geschaffen haben, die ihn der ihm zustehenden richterlichen Gelassenheit und Ruhe beraubt hat."

Getty Images Harvey Weinstein, ehemaliger Filmproduzent

Getty Images Harvey Weinstein und sein Anwalt Mark Werksman

Getty Images Harvey Weinstein im Januar 2020

