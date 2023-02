Nach Schuldspruch: Harvey Weinstein drohen 24 Jahre Haft

Wie lange muss Harvey Weinstein (70) einsitzen? Dem ehemaligen Filmproduzenten wird seit einiger Zeit vorgeworfen, zwischen 2004 und 2013 mehrere Frauen sexuell genötigt zu haben. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte man den gebürtigen New Yorker in einem Prozess für schuldig befunden. Das Urteil wurde damals jedoch noch nicht verkündet. Heute soll es so weit sein: Auf welches Strafmaß muss sich Harvey gefasst machen?

Wie unter anderem Mirror berichtet, stehe dem 70-Jährigen eine lange Zeit im Gefängnis bevor. So könnte sich die Jury heute in Los Angeles auf eine Haftstrafe von bis zu 24 Jahren einigen. Auch werde in dem heutigen Prozess über die nach dem Schuldspruch eingelegte Berufung des einstigen Filmproduzenten entschieden.

Bereits 2020 wurde der 70-Jährige in einem Vergewaltigungsprozess schuldig gesprochen. Damals hatte man sich auf eine 23-jährige Gefängnisstrafe geeinigt. Diese sitzt der Filmmogul derzeit noch ab. Die ersten Anklagen gegen ihn wurden bereits 2018 mit dem Beginn der "Me Too"-Bewegung erhoben.

Getty Images Harvey Weinstein während einer Gerichtsverhandlung im Mai 2018

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

Getty Images Harvey Weinstein 2017

