Ex-Formel-1-Boss: Mick Schumacher sollte Formel 1 vergessen

Wird Mick Schumacher (23) in der Formel 1 bleiben? Seit 2021 tritt der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher (53) in der Königsklasse des Automobilsports an. Im Mai dieses Jahres hatte Mick allerdings einen schweren Unfall: Während eines Rennens verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und raste mit hoher Geschwindigkeit in die Bande neben der Rennstrecke – Mick blieb dabei glücklicherweise unbeschadet. Doch hat er eine Zukunft in der Formel 1?

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone (92) glaubt laut RTL nicht daran: "Sein Name ist seine größte Bürde, aber er versucht, diesem so gut wie möglich gerecht zu werden. Und das bringt ihm die ganzen Probleme ein. Daher sollte er die Formel 1 vergessen und in einer anderen Kategorie gewinnen", erklärte der 92-Jährige.

Doch Mick sieht das ganz anders. "Es ist hart, die Formel 1 zu vergessen. Ich liebe sie zu sehr. Daher werde ich das nicht tun. Jeder hat immer zu allem eine Meinung. Ich kümmere mich um die Meinung der Leute, die mir wichtig sind", konterte der Rennfahrer.

