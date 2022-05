Seine Fans müssen erneut den Atem anhalten! Mick Schumacher (23) fährt wie einst sein berühmter Vater Michael (53) in der Formel 1. Ende März war der Sportler beim Qualifying für den Großen Preis von Saudi Arabien in einen schweren Unfall verwickelt. Den Crash überstand der Rennfahrer jedoch zum Glück unverletzt. Beim Rennen in Monaco sorgte Mick jetzt wieder für Aufregung: Er raste in die Fahrbahnbegrenzung und zerbrach seinen Boliden!

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, verlor der Renn-Profi in der 27. Runde die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in die Bande neben der Rennstrecke rast und das Heck abreißt. Wie schon im März ist die gute Nachricht hinter den schrecklichen Bildern, dass Mick den Unfall gut überstanden hat – er konnte den Wagen selbstständig verlassen.

Kurz nach dem Crash gab Micks Team auf Twitter die erleichternden News bekannt: "Mick hatte einen schweren Unfall in der Swimming-Pool-Schikane. Er ist aus dem Wagen raus und wohlauf." Das Rennen wurde kurz unterbrochen, konnte aber weitergeführt werden, nachdem die Trümmer des Fahrzeugs beseitigt waren.

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im März 2022

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher bei seinem Unfall in Monaco im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher nach seinem Unfall in Monaco im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de