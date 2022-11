"Keinen Grund mehr": Jeffree Star will mit YouTube aufhören

Wird Jeffree Star (36) seine YouTube-Karriere etwa bald ganz beenden? Die Internet-Bekanntheit ist seit 2006 aktiv auf der Video-Plattform. Mit fast 16 Millionen Abonnenten und mehr als 2,5 Milliarden Video-Aufrufen gehört er zu den erfolgreichsten Personen auf YouTube und prägte eine ganze Generation mit seinen Make-up-Tutorials. Trotz des Erfolgs will Jeffree sich offenbar nun zurückziehen. In einem neuen Video erklärte er, wieso er keine Videos mehr drehen will.

In einer Folge seiner neuen Doku-Serie "The New World of Jeffree Star" mit dem YouTuber Shane Dawson (34) kündigte er an, sich von der Plattform zurückziehen zu wollen. "Es ist vielleicht an der Zeit, mich von YouTube zu distanzieren", sagte Jeffree. "Noch zwei Videos, und dann bin ich fertig." Der Beauty-Guru erklärte anschließend den Grund für diese Entscheidung. "Niemand schaut sich das mehr an", sagte er über die Plattform. Es gäbe keinen Grund mehr für ihn, weiter Videos zu produzieren. "Keiner interessiert sich für YouTube. Nicht eine einzige Person, die ich kenne, schaut sich das zum Vergnügen oder zum Spaß an", fügte Jeffree hinzu.

Seit etwa zwei Jahren verliert Jeffree jedoch auch aus anderen Gründen viele Fans. Das Drama mit den YouTubern Tati Westbrook und James Charles (23) hatte einen negativen Einfluss auf die Karriere des 36-Jährigen. Zu dieser Zeit beendete sein größter Kooperationspartner Morphe Cosmetics die Zusammenarbeit mit dem Star.

