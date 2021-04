Besorgniserregende Neuigkeiten von Jeffree Star (35)! Der YouTuber musste in den vergangenen Jahren so einige Rückschläge verkraften. 2019 verlor er ein Familienmitglied, wenige Monate später starb zudem sein Hund Diamond. Obendrein trennte sich der Beauty-Experte von seinem Freund. Mittlerweile ist Jeffree allerdings wieder neu verliebt. Doch nur wenige Monate nach seinem Liebes-Outing folgt der nächste Tiefschlag: Jeffree und sein Freund hatten einen schweren Autounfall.

In Jeffreys Instagram-Story wurde nun ein Bild veröffentlicht, dass den 35-Jährigen in einem Krankenhausbett zeigt. Er trägt eine Halskrause und hält die Hand seines Liebsten. "Vor ein paar Stunden waren Jeffree und Daniel in einen schweren Autounfall verwickelt. Das Auto hat sich dreimal überschlagen, nachdem sie auf Glatteis gestoßen waren", heißt es in einem Statement.

Sobald es weitere Infos zum Gesundheitszustand von Daniel und Jeffree gebe, sollen die Fans darüber informiert werden. "So dankbar, dass die beiden am Leben sind", heißt es in der Erklärung weiter. Noch vier Stunden vor dem Unfall-Post hatte Jeffree gut gelaunt ein neues YouTube-Video angekündigt.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und sein Freund Daniel im Krankenhaus

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, Social-Media-Star

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im September 2020

