Jeffree Star macht Tausende von Euro pro Tag mit TikTok

Jeffree Star (39) hat kürzlich preisgegeben, wie er durch TikTok beeindruckende 47.000 Euro pro Tag verdient. In einer Folge des "Cancelled"-Podcasts enthüllte der 39-Jährige, dass er vier- bis fünfmal pro Woche auf der Plattform live streamt. Dabei besteht seine Routine oft nur darin, in seiner Küche zu stehen, Speck zu braten und mit seinen Fans zu interagieren. "Ich mache morgens Bacon und verdiene dabei 47.000 Euro", erzählte er und überraschte damit viele seiner Anhänger.

Jeffree erklärte, das Geld stamme aus einer Kombination von Fan-Geschenken, die er über die App erhalte, und dem Verkauf seiner Make-up-Produkte, die er häufig während seiner Live-Sessions anbiete. Manchmal verkaufe er nichts und verbringe die Zeit einfach damit, in seinem Bademantel und Hausschuhen in der Küche zu kochen und mit seinen Zuschauern zu plaudern. "Wir hängen einfach ab, ich mache ein Q&A oder erzähle von meinem Vegas-Trip, und die Leute unterstützen mich", fügte Jeffree hinzu.

Jeffree, der seinen Aufstieg durch Make-up-Tutorials und Produktbewertungen auf YouTube begann, glaubt, dass diese neue Methode des Geldverdienens die Zukunft sei. "In meinen YouTube-Tagen habe ich noch stundenlang Videos gedreht", erinnerte er sich. "Wir sind in einer völlig anderen Zeit. Niemand hat mehr so eine große Aufmerksamkeitsspanne." Neben seinem eigenen Erfolg legt er großen Wert darauf, anderen zu helfen. Oft spendet er seine Einnahmen an Bedürftige oder unterstützt kleine Content Creator.

Getty Images Jeffree Star, YouTuber

Getty Images Jeffree Star bei der Paris Fashion Week

