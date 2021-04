Jeffree Star (35) gibt ein erstes Update nach seinem Horror-Crash! Am Freitag meldete sich der YouTuber bei seinen Fans mit besorgniserregenden Neuigkeiten: Er hatte einen sehr schlimmen Unfall, bei dem sich sein Auto dreimal überschlagen hatte. Dadurch zog er sich mehrere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nun gibt der Social-Media-Star detaillierte Infos zu seinem aktuellen Zustand und dem genauen Unfallhergang!

In seiner Instagram-Story erzählte der 35-Jährige: "Ich bin so dankbar, immer noch hier zu sein. Ich habe qualvolle Schmerzen, weil ein Teil meines Rückens gebrochen ist. Ich habe Wirbelfrakturen an meiner Wirbelsäule." Sein Arzt habe ihm gesagt, dass es ein paar Monate dauern werde, bis er sich von seinen Läsionen vollständig erholt habe. Jeffrees Freund Daniel, der während des Unfalls auf dem Beifahrersitz saß, hat dagegen innere Verletzungen davongetragen. "Weil er dreimal Darmkrebs überlebt hat, hat er Schwierigkeiten mit seinen Organen", erklärte der Kalifornier. Daher werde Daniel rund um die Uhr bewacht.

Die beiden Männer sind von dem Unfall noch ziemlich geschockt. "Es war die gruseligste Erfahrung, die ich je gemacht habe", erinnerte sich Jeffree. Das Wetter sei sehr verrückt gewesen – auf einem Straßenabschnitt war plötzlich Glatteis. Der Sänger bemerkte das jedoch zu spät und fuhr darauf mit hoher Geschwindigkeit zu. Er kam ins Schleudern, bis sich sein Wagen mehrmals überschlug und in einem Schneehaufen landete. "Das war einer der schrecklichsten Momente, zu denken, es ist vorbei", fasste der Beauty-Experte zusammen.

