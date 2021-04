Neue Bilder von Jeffree Stars (35) Horror-Crash! Vergangenen Freitag war Jeffree gemeinsam mit seinem besten Freund Daniel Lucas in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Sowohl Jeffree als auch Daniel trugen schwere Verletzungen davon, die umgehend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Von dort meldete sich der 35-Jährige am Samstag und gab seiner Community ein Update mit genaueren Informationen zum Unfallhergang. Inzwischen wurde Jeffree entlassen und veröffentlicht erste Fotos des Totalschadens!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Jeffree kürzlich einige Aufnahmen des schwarzen Rolls-Royce. Aus versicherungstechnischen Gründen musste der Beauty-Experte seinem Luxuswagen einen Besuch auf einem Schrottplatz in Wyoming abstatten. Das Auto mit Totalschaden hat durch das mehrfache Überschlagen eine zersplitterte Windschutzscheibe und ein stark beschädigtes Dach davongetragen. Auf beiden Seiten ist die Motorhaube verbeult und die Stoßstange mehrfach gebrochen. Für ihn sei die Besichtigung des Wagens sehr schwer, aber dennoch notwendig gewesen, schreibt der YouTuber unter die Bilder.

Jeffree erklärte zudem, dass er der Überzeugung ist, die Bauweise des Wagens wäre dafür verantwortlich, dass er und Daniel noch am Leben seien. “Gott sei Dank ist ein Rolls-Royce mit hochverstärktem Stahl gebaut, denn der hat uns das Leben gerettet”, schreibt er unter eine der Aufnahmen des schwarzen Wagens. Zudem gibt er seinen Followern ein kurzes Update über seine Gesundheit. Der YouTube-Star schreibt, dass er aufgrund mehrerer Rückenfrakturen vermutlich noch einige Monate lang eine Schiene tragen wird. Die Ärzte sind jedoch zuversichtlich, dass er wieder gesund wird.

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star und sein Freund Daniel im April 2021

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Stars Auto-Wrack

Anzeige

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de