Jeffree Star (35) meldet sich mit einem Gesundheitsupdate! In der vergangenen Woche hatten der YouTuber und sein Freund Daniel einen schrecklichen Autounfall – beide lagen seitdem im Krankenhaus. Nun berichtete der Webstar seinen Fans auf Instagram: "Ich bin so dankbar, immer noch hier zu sein. Ich habe qualvolle Schmerzen, weil ein Teil meines Rückens gebrochen ist. Ich habe Frakturen an meiner Wirbelsäule." Während er die Klinik verlassen durfte, muss Daniel zu weiteren Untersuchungen unter ärztlicher Aufsicht bleiben. Wegen Glatteis sei das Duo mit Jeffrees Wagen von der Fahrbahn abgekommen, sie hätten sich dreimal überschlagen, bis das Fahrzeug zum Stehen kam, schilderte der Make-up-Künstler das Unglück.

