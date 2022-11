Mega-Stimmung in Düsseldorf: So waren die MTV EMAs 2022!

Am Sonntag fanden die MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf statt. Viele internationale Musikstars und deutsche Promis schmissen sich deshalb in spektakuläre Looks und genossen die Preisverleihung. Taylor Swift (32) war der Star des Abends und konnte gleich vier Preise abräumen. Auch Promiflash war live dabei und sprach mit einigen Stars über die beeindruckende Atmosphäre. Neben Riccardo Simonetti (29) war auch Thomas Hayo total überrascht von der Mega-Stimmung: "Ich habe wirklich das Gefühl, als wäre ich in Los Angeles auf dem roten Teppich! Das kenne ich so aus Deutschland nicht.”

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de