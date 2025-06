Daniela Katzenberger trifft Ersatzmutter Gabi nach 11 Jahren

Daniela Katzenberger (38) hat sich auf eine gefühlsbetonte Reise in ihre Vergangenheit begeben: In ihrer gleichnamigen Reality-Doku "Daniela Katzenberger" traf sie nach elf Jahren ihre Ersatzmutter Gabi wieder. Begleitet von Ehemann Lucas Cordalis (57) und Tochter Sophia (9) reiste die Kult-Blondine zurück nach Ludwigshafen, wo sie nicht nur die bekannte Kneipe ihrer Mutter Iris Klein (58) besuchte, sondern auch eine der wichtigsten Personen ihrer Kindheit wiederfand. Gabi war für Daniela wie eine zweite Mutter und sorgte in einer schwierigen Familienphase dafür, dass ihre Kindheit warme und schöne Erinnerungen bereithielt.

Gabi selbst entschied sich früh gegen eigene Kinder, da sie eine schwerwiegende Augenerkrankung hat, die erblich bedingt ist. Umso intensiver widmete sie sich Daniela, die sie damals als ihr "Ersatzkind" betrachtete. Daniela beschreibt Gabi als die einzige Person, die sie wirklich gesehen und sich umfassend um sie gekümmert habe – sie habe mit ihr Weihnachten gefeiert und viele Nächte unter ihrem Dach verbracht. Das Wiedersehen war entsprechend emotional.

Bereits in der Vergangenheit hat Daniela mehrfach über herausfordernde Facetten ihres Lebens gesprochen, etwa über ihre schwierige Kindheit oder gesundheitliche Probleme wie Panikattacken. Trotz einer erfolgreichen Karriere und einer eigenen kleinen Familie scheint die Rückkehr zur alten Vertrautheit mit Gabi für Daniela eine wichtige emotionale Stütze zu sein. Solche Offenbarungen über ihre Belastungen und ihr familiäres Leben haben sie für ihr Publikum nahbar und authentisch gemacht – ein Grund, warum sie bis heute in der deutschen Reality-Welt so beliebt ist.

ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in jungen Jahren

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024