In Haft: Jimi Blue Ochsenknecht soll ausgeliefert werden

Am vergangenen Mittwoch wurde Jimi Blue Ochsenknecht (33) bei seiner Rückkehr aus Dubai am Hamburger Flughafen festgenommen. Der Schauspieler steht unter Verdacht des schweren Betrugs, weshalb die Staatsanwaltschaft Innsbruck in Österreich wohl einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erwirkt hat. Während seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) die offene Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro inzwischen beglichen hat, bleibt Jimi vorerst in Untersuchungshaft in Hamburg. Laut Bild droht ihm nun sogar die Auslieferung nach Österreich, wo ein Prozess gegen ihn ansteht.

Laut einer Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft ist der Betrugsvorwurf weiterhin aktiv. Der Sohn von Uwe (69) und Natascha Ochsenknecht (60) soll einen Hotelier über Jahre hingehalten und seine offene Rechnung mit diversen Ausreden immer wieder aufgeschoben haben. Das Auslieferungsverfahren, das zwischen den Behörden und dem Hanseatischen Oberlandesgericht geführt wird, kann sich noch mehrere Wochen hinziehen. Während dieser Zeit muss der "Die wilden Kerle"-Darsteller weiterhin in Haft bleiben. Sollte der Auslieferungsbeschluss vorliegen, muss der Schauspieler innerhalb von zehn Tagen nach Österreich überführt werden. Aus Sicherheitsgründen wird der genaue Zeitpunkt der Auslieferung jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben.

Jimi Blue Ochsenknecht, der als Schauspieler, Musiker und Reality-TV-Star bekannt ist, hat in den vergangenen Jahren häufig mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Nach der Geburt seiner Tochter aus der Beziehung mit Yeliz sorgte nicht nur das zerrüttete Verhältnis zu seinem Kind für mediale Aufmerksamkeit – auch mit seiner Familie lag Jimi lange im Clinch. Trotz seiner vielseitigen Karriere scheint der 33-Jährige nun vor einer besonders schwierigen persönlichen und rechtlichen Herausforderung zu stehen. Wie sich diese Vorwürfe auf seine Zukunft auswirken werden, bleibt abzuwarten. Schlimmstenfalls droht ihm aber wohl eine bis zu einem Jahr hohe Haftstrafe.

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht bei der Bulgari x Constantin Film Party

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker