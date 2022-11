Das waren die verrücktesten Looks der Stars bei den MTV EMAs

Bei den MTV Europe Music Awards warfen sich die Stars so richtig in Schale! Heute steigt in Düsseldorf eine der größten Preisverleihungen der europäischen Musikbranche. Dazu versammelte sich auf dem roten Teppich aber nicht nur die deutsche Prominenz. Auch internationale Stars wie Taylor Swift (32), Bebe Rexha (33) und Rita Ora (31) gaben sich die Ehre. Dabei waren die Outfits der Promis in diesem Jahr vor allem eines: ausgefallen!

Für Aufmerksamkeit sorgte unter anderem Riccardo Simonetti (29). Das lag aber vor allem daran, dass man den Influencer unter seinem Outfit erst auf den zweiten Blick erkennen konnte. Sein Anzug allein war schon ein Hingucker, denn er war vollends mit Geldscheinen bedruckt. Dazu kombinierte er einen besonders auffälligen Hut: Die Fransen an der Krempe bedeckten fast sein ganzes Gesicht. Ähnlich aufwendig, aber weniger verrückt zeigte sich Sängerin Elif Demirezer (29). Ihr schwarzes Kleid bestand nur aus feinem, glitzernden Stoff, der wenig der Fantasie überließ.

Auch Popstar Taylor ließ sich nicht lumpen und bot den Fotografen ein echtes Highlight. Sie verzichtete zwar auf den roten Lippenstift als ihr Markenzeichen, doch ihr Look machte das wieder wett: In einem schwarzen Body hatte sie sich lediglich einen Rock bestehend aus diamantenbesetzten Kettenelementen um die Hüfte geschlungen. Sängerin Rita zeigte sich in einem sexy transparenten Abendkleid. Aber auch die internationalen Männer ließen sich verrückte Looks einfallen. Herausstach vor allem die Band Muse mit ihren bunten und abgefahrenen Anzügen.

Getty Images Riccardo Simonetti bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Elif Demirezer bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Rita Ora bei den MTV Europe Music Awards 2022

Getty Images Matthew Bellamy, Dominic Howard und Chris Wolstenholme von Muse bei den MTV EMAs 2022

Getty Images Bebe Rexha bei den MTV Europe Music Awards 2022

