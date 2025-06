Stefanie Hertels Mann Lanny verrät ihr Ehegeheimnis

Lanny Lanner, der Ehemann von Stefanie Hertel (45), hat in dem Podcast "Untold Country Stories" einen Einblick in das Liebesleben des musikalischen Paares gegeben. Seit Jahren arbeiten und leben sie eng zusammen – ein Umstand, der manchmal auch Reibungen verursacht. "Wir kleben mehr oder weniger aufeinander", erklärte der Musiker und gestand, dass es da auch schon mal zu Zoff kommen könne. Doch Lanny und Stefanie haben ein ungewöhnliches Ritual, um all dies vor Auftritten beiseitezulegen: "Wir trinken vor dem Auftritt immer einen Schnaps." Dieser symbolische Moment des Anstoßens und Umarmens wirkt Wunder und sorgt dafür, dass alle Streitigkeiten geklärt sind.

Innerhalb ihrer Ehe setzt Lanny generell auf eine simple, aber wirksame Philosophie: "Niemals im Streit schlafen gehen." Selbst wenn das bedeutet, auch spät in der Nacht Diskussionen fortzuführen, legt der Musiker großen Wert darauf, Konflikte nicht unausgesprochen zu lassen. Ein Gläschen Wein hilft dabei, die Gespräche in ruhiger Atmosphäre zu führen. Doch Lanny betont auch, dass die Kommunikation im Alltag ebenso wichtig ist – nicht nur in schwierigen Momenten, sondern auch im nüchternen Zustand müsse das Paar immer miteinander im Austausch bleiben.

Stefanie, die neben ihrem erfolgreichen musikalischen Werdegang auch als Moderatorin Karriere gemacht hat, ist für ihr Publikum vor allem als Frohnatur bekannt – ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Lanny auch auf der Bühne verkörpert. Ihre enge Verbindung hat sich über die Jahre entwickelt, denn die beiden teilen nicht nur berufliche, sondern auch private Leidenschaften. Mit ihrer gemeinsamen Tochter und einem harmonischen Familienleben scheint das Paar einen Weg gefunden zu haben, berufliche Anforderungen und private Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Getty Images Lanny Lanner und Stefanie Hertel

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner vor der "Family Christmas Tour", Oktober 2024

Getty Images Stefanie Hertel, Musikerin