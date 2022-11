Schon gewusst? Diese Disney-Stars waren früher mal ein Paar!

Auch vor den Teenies macht die Liebe am Arbeitsplatz nicht halt! Zu den wohl bekanntesten Liebesgeschichten, die am Set eines Films entstanden ist, gehört die Beziehung von Angelina Jolie (47) und Brad Pitt (58). Das einstige Ehepaar lernte sich 2004 bei den Dreharbeiten zu "Mr. und Mrs. Smith" kennen und lieben. Aber auch hinter den Kulissen der Disneyfilme und -serien entstand in den vergangenen Jahren so manche Liaison!

Noch heute erinnern sich die High School Musical-Fans gerne an die hollywoodreife Liebesgeschichte von Vanessa Hudgens (33) und Zac Efron (35) zurück. 2005 trafen sich die beiden Schauspieler zum ersten Mal beim Vorsprechen für den Film. Aus der anfänglichen Sympathie füreinander entwickelte sich schnell Liebe. Doch die Beziehung der Disney-Stars war offenbar nicht für die Ewigkeit geschaffen: 2010 gaben sie ihre Trennung bekannt, blieben jedoch weiterhin miteinander befreundet.

Ähnlich erging es auch Demi Lovato (30) und Joe Jonas (33). Die Sängerin und der Musiker verliebten sich beim Dreh von "Camp Rock" ineinander und fingen an sich zu daten – nach vier Monaten war jedoch alles wieder aus und vorbei. Joes Bruder Nick Jonas (30) war ebenfalls für kurze Zeit mit einer Disney-Bekanntheit liiert. Rund ein Jahr lang gingen er und Miley Cyrus (29) gemeinsam durchs Leben. Wesentlich kürzer hielt der Flirt der Hannah Montana-Darstellerin mit ihrem Co-Star Lucas Till (32). Nur zwei Monate lang dateten sich die Schauspieler, bevor sie wieder getrennte Wege gingen.

Joe Jonas und Demi Lovat im August 2011

Miley Cyrus mit Kevin, Joe und Nick Jonas, 2008

Miley Cyrus mit Lucas Till und Emily Osment, 2009

