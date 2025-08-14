Nick Jonas' Tochter Malti ist großer Jonas-Brothers-Fan

Nick Jonas' (32) Tochter Malti sorgt bereits jetzt für Begeisterung unter den Fans der Jonas Brothers. Die Dreijährige, die er mit seiner Frau Priyanka Chopra (43) großzieht, hat sich zum Tourstart der Band als deren größter Fan herausgestellt. In einem süßen Moment bei den Proben in New Jersey bewies Malti ihre Liebe zur Musik ihres Papas: Sie trug pinke Kopfhörer, beobachtete aufmerksam das Geschehen auf der Bühne und durfte sogar selbst ein paar Trommelschläge spielen. Nick verriet gegenüber dem People Magazine: "Der Lieblingssong unserer Tochter ist gerade 'Love You to Heaven'. Sie singt ihn aus voller Kehle. Das ist wirklich sehr, sehr süß."

Neben Nick stehen auch seine Brüder Kevin (37) und Joe Jonas (35) voller Vorfreude für die Tour auf der Bühne. Kevin, der selbst zwei Töchter hat, scherzte laut People Magazine darüber, dass die Vorbereitung für den Konzertbesuch seiner Kinder eine Herausforderung sei. Seine Töchter Valentina und Alena sind zwar ebenfalls Fans, haben jedoch ihre eigenen Vorstellungen. So verhandelt er noch immer mit Alena über eine exklusive Suite für das Konzert, während Valentina den Wunsch geäußert habe, lieber ein T-Shirt des DJs Marshmello zu tragen anstatt eines der Jonas Brothers. Joe zeigte sich besonders begeistert vom digitalen Konzept der Tour, die live gestreamt wird, um Fans weltweit teilhaben zu lassen. Der Auftakt findet am 10. August im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Die Jonas Brothers scheinen mittlerweile also auch die Herzen der Kleinsten zu erobern, was sicherlich nicht zuletzt an ihrer Familiennähe liegt. Schon zuvor sorgte Malti mit ihrem Namen für die Band für Schmunzeln bei den Fans: Statt Jonas Brothers nennt sie die Musiker Donut Brothers, wie Priyanka zuvor in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet. Ein zuckersüßes Detail, das zeigt, wie spielerisch sie mit dem Ruhm ihres Vaters und seiner Brüder umgeht. Die bevorstehende Tour verspricht damit nicht nur charmante Familienmomente, sondern auch musikalisch ein echtes Highlight zu werden.

Getty Images Nick Jonas im Juni 2024

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle Jonas und ihren Töchtern Alena und Valentina

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London