Das planen die Jonas Brothers für ihr 20. Bandjubiläum

Die Jonas Brothers feiern 20 Jahre Bandgeschichte und starten am 10. August ihre Jubiläumstour im MetLife Stadium in New Jersey. In der "Tonight Show" sprachen Kevin (37), Joe (35) und Nick Jonas (32) mit Jimmy Fallon (50) über die geplante Tour, die satte zweieinhalb Stunden dauern soll. Neben den bekannten Hits der Band werden auch Songs aus den Solokarrieren der Brüder gespielt. "Es gibt so viel Musik, die wir spielen wollen", erklärte Kevin, "es war eine Herausforderung, die Setlist zusammenzustellen."

Dennoch sei es ihnen gelungen, eine Performance zu kreieren, die ihre musikalische Reise widerspiegelt. "Es gibt unglaubliche Gäste, die uns begleiten werden, und ich kann es kaum erwarten", versprach Nick. Besonders stolz ist die Band auch auf ihre aktuelle Platte "Greetings from Your Hometown", die das Fundament ihrer Tour bildet. Das neue Album sei eine Hommage an die Musik, die sie während ihrer Kindheit geprägt habe.

Das Publikum der Jonas Brothers ist inzwischen genauso vielseitig wie ihre musikalische Reise. Vom Teenie-Publikum, das sie in ihren Anfangsjahren begleitete, bis hin zu mehrgenerationellen Familien ist alles dabei. "Viele, die damals in unserem Alter waren, sind jetzt selbst Eltern und bringen ihre Kinder mit", erklärte Nick gegenüber dem Magazin People. "Aber auch die Großeltern, die sie früher zu unseren Konzerten gebracht haben, kommen immer noch gerne." Kevin beschrieb die Tour auch als eine Feier für alle, die die Band so lange unterstützt haben: "Sie ist ein Dankeschön an die Fans, die diesen Weg möglich gemacht haben."

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Mitglieder der Jonas Brothers

Getty Images Die Jonas Brothers beim Silvester-Konzert am Times Square, 2024/25

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas, die Jonas Brothers im Jahr 2008

