Reunion mit Jonas Brothers war "heilend" für Demi Lovato

Demi Lovato (32) und die Jonas Brothers haben am 10. August im MetLife Stadium in New Jersey einen emotionalen Moment geteilt. Auf Einladung von Joe Jonas (35) performte Demi beim Auftakt der "JONAS20"-Tour den Disney-Hit "This Is Me" aus dem gefeierten 2008er-Film "Camp Rock". Erst kurz vorher hatte Joe sie kontaktiert und erklärt, wie viel ihr gemeinsamer Song ihm bedeute. Dies berichtete die Sängerin jetzt im Podcast "Chicks in the Office" und beschrieb das emotionale Wiedersehen insgesamt als "heilsame Erfahrung". Trotz ihrer Nervosität beim Auftritt freute sich die Sängerin, Teil dieses besonderen Abends zu sein.

Der Song "This Is Me" markierte für Demi den Beginn ihrer musikalischen Reise und bleibt ein emotionales Herzstück ihrer Karriere. Als sie nun mit den Jonas Brothers wieder auf der Bühne stand, öffnete sich für sie ein Tor zurück zu einer prägenden Zeit, in der Freundschaft, Musik und jugendlicher Ehrgeiz untrennbar verbunden waren. Dieses Wiedersehen ließ sie nicht nur dankbar auf den gemeinsamen Start blicken, sondern auch die Hürden und Erfolge auf dem Weg dorthin neu würdigen. Die vertraute Energie auf der Bühne weckte Erinnerungen an tiefe Gespräche hinter den Kulissen, geteilte Nervosität vor Auftritten und das Gefühl, zusammen unbesiegbar zu sein – ein Moment, der die alte Verbundenheit spürbar aufflammen ließ, wie Demi erklärte.

Demis Karriere verlief alles andere als geradlinig – und genau das macht sie interessant. Vom frühen Start bei Disney über Charterfolge bis zu Phasen der Unsicherheit hat sie viele Richtungen ausprobiert. Nicht jeder musikalische Schritt wurde gefeiert, doch ihre Bereitschaft, Neues zu wagen, hat die 32-Jährige immer weitergebracht. Mal rockig, mal poppig, mal sehr persönlich – ihr Stil bleibt wandelbar. Rückschläge hat Demi öffentlich durchlebt, ebenso wie ihre Neuanfänge. Heute wirkt sie gefestigter und neugierig auf das, was kommt.

Anzeige Anzeige

Jonathan Leibson / Freier Fotograf Joe Jonas und Demi Lovato beim "DNCE Konzert" 2016 in LA

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Demi Lovato im September 2016 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers und Demi Lovato bei einem Konzert 2010