Nach drei Jahren: Liebes-Aus bei Stephan Luca und Lisa!

Stephan Luca (48) geht wieder alleine durchs Leben! Die Liste der Ex-Beziehungen des Schauspielers ist lang: Er war einmal verheiratet und hat zwei Töchter von zwei Frauen. Seit 2019 war Lisa Triltsch die Frau an der Seite des Schauspielers, für sie zog er extra nach München. Die Zahnärztin schien endlich die Richtige für den "Nightlife"-Darsteller zu sein, auch auf dem roten Teppich zeigten sie sich gerne glücklich zusammen. Doch jetzt ist Stephan wieder Single!

Er selbst hüllte sich bezüglich seines Beziehungsstatus gegenüber Bunte in mysteriöses Schweigen: "Ich möchte über mein Privatleben derzeit nicht sprechen", antwortete er auf die Frage nach seinem Liebesleben. Lisa war da jedoch nicht ganz so geheimnisvoll: "Ja, wir sind kein Paar mehr", bestätigte die Medizinerin kurz und knapp.

Trotzdem pendle Stephan nach wie vor zwischen München und Hamburg – das liegt jetzt jedoch nur noch an seinen Kindern und wohl nicht mehr an der Liebe. Eine seiner Töchter wohnt bei ihrer Mama im Norden, die andere im Süden. Kommt das Liebes-Aus für euch überraschend? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Getty Images Stephan Luca bei der Prermiere von "1899"

Getty Images Lisa Triltsch und Stephan Luca bei der Premiere von "Nightlife"

Instagram / stephanluca_official Stephan Luca, Schauspieler

