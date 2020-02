Tauchen Elyas M'Barek (37), Frederick Lau (30) und Co. auch als Privatpersonen gerne mal ins Nachleben ab? Vor wenigen Tagen feierte der neue Kinofilm der beliebten Schauspieler Premiere in Berlin. In dem Streifen geht es um einen feierwütigen Barkeeper, der sich während eines Dates mit seiner Traumfrau plötzlich mit ihr und seinem Kollegen auf der Flucht vor einer kriminellen Bande wiederfindet. Dabei verschlägt es die drei offenbar auch in die Berliner Clubszene. Können sich die Filmstars mit dem wilden Partyleben der Hauptstadt identifizieren?

Promiflash traf die "Nightlife"-Darsteller bei der Erstaufführung der Komödie – dabei verriet Frederick, dass er ganz gerne feiere: "Ab und zu gehe ich schon noch aus, so ist es nicht. Ich bin ein großer Tänzer." Er sei schon in jungen Jahren viel in Berlin unterwegs gewesen und anscheinend war das Nachleben für ihn von besonderer Bedeutung. "Sonst wäre ich nicht, wer ich bin", erklärte er. Ähnlich sieht es offenbar bei Caro Cult (25) aus: Auch die Blondine sei schon früh in Clubs gegangen – inzwischen lasse sie es aber ruhiger angehen: "Also, ich liebe Techno-Musik einfach sehr. Dafür schlägt mein Herz, seitdem ich sehr jung bin. Ich mag auch die Clubs in Berlin, aber so ist das nicht mehr... " Als Teenie sei sie gerne in Berlin feiern gewesen, als Berufstätige empfinde sie das Ganze jedoch als sehr kräftezehrend.

Auch Elyas setzt inzwischen auf ruhigere Zeitvertreibe – ab und an verschlägt es aber auch ihn immer noch ins Nightlife: "Also, ich gehe gar nicht mehr so wirklich in Clubs, aber mit Leuten in Bars, Restaurants und so, das kann dann auch mal ein bisschen länger dauern. Und manchmal landet man auch irgendwo anders. Ich bewege mich manchmal auch ganz gerne im Nachtleben, ja." So ergeht es offenbar auch seinem Kollegen Stephan Luca (45): "Mittlerweile gehe ich es gelassener an, aber das heißt ja nicht, dass die Nächte kürzer sind."

Getty Images Frederick Lau bei der "Das perfekte Geheimnis"-Premiere in Berlin im Oktober 2019

Getty Images Caro Cult im Februar 2020 in Berlin

Getty Images Elyas M'Barek in Hamburg im Oktober 2019

