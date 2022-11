Jason David Frank stritt kurz vor seinem Tod mit seiner Frau

was ist vorgefallen? Der Schauspieler Jason David Frank (✝49) wurde vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie "Power Ranger" bekannt. Doch am vergangenen Sonntag mussten seine Liebsten, Freunde und Fans Abschied von ihm nehmen: Der gebürtige US-Amerikaner ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Bislang war noch nichts Genaueres über seinen Tod bekannt, doch nun kommen einige Details ans Licht: Unmittelbar vor seinem Ableben hatte Jason wohl noch einen großen Streit mit seiner Frau Tammie.

Wie TMZ in Erfahrung gebracht haben will, hatten sich der Schauspieler und seine Ehepartnerin mitten in der Scheidung befunden. Deshalb sollen die beiden in einem Hotel, in das sie am vergangenen Freitag in Texas eingecheckt hatten, in getrennten Zimmern übernachtet haben. Trotzdem sei es gleich am ersten Tag in Tammies Räumen zu einem heftigen Streit gekommen, den sogar Mitarbeiter schlichten mussten. Auch am Tag darauf sei es wieder zu einer Auseinandersetzung gekommen, nach der sich der Schauspieler in seinem Zimmer eingeschlossen habe – danach ist der "Power Ranger"-Star verstorben.

Die genaue Todesursache wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, allerdings weisen Aussagen von Insidern auf einen möglichen Selbstmord hin: Nachdem Jasons Frau nach ihrer letzten Auseinandersetzung länger nichts von ihm gehört hatte, soll sie die Polizei gerufen haben. Als man sich daraufhin Zugang zu dem Hotelzimmer des Schauspielers verschafft hatte, soll man ihn erhängt im Badezimmer vorgefunden haben.

Anzeige

Getty Images Jason David Frank, "Power Rangers"-Star

Anzeige

Getty Images Jason David Frank im Juli 2014

Anzeige

Getty Images Jason David Frank, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de