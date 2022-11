Mit 49: Der "Power Rangers"-Star Jason David Frank ist tot

Jason David Frank hat sich im Laufe seiner Karriere einen großen Namen als Schauspieler gemacht: Der US-amerikanische Kampfsportler stand für zahlreiche Filme vor der Kamera. Seinen größten Erfolg feierte er aber wohl ab 1993 mit seiner Rolle Tommy Oliver in der "Power Rangers"-Serie. Jetzt müssen sich seine Fans jedoch von ihm verabschieden: Jason ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht gab jetzt sein Manager Justin Hunt gegenüber TMZ bekannt: Laut des Mitarbeiters sei der Schauspieler mit 49 Jahren im US-Bundesstaat Texas gestorben. "Bitte respektieren Sie die Privatsphäre seiner Familie und Freunde in dieser schrecklichen Zeit, in der wir mit dem Verlust eines so wunderbaren Menschen fertig werden müssen", bat der Manager und fügte hinzu: "Er hat seine Familie, Freunde und Fans sehr geliebt. Er wird wirklich vermisst werden."

Jason hinterlässt aber nicht nur zahlreiche Fans auf der ganzen Welt, seine Familie und Freunde – auch seine vier Kinder trauern um den "Power Rangers"-Star: Gemeinsam mit seiner ersten Ehefrau durfte er die Söhne Hunter und Jacob sowie die Tochter Skye auf der Welt begrüßen. Mit seiner zweiten Frau hat er zudem die Tochter Jenna.

