"Power Ranger"-Star Amy Johnson trauert um Jason David Frank

Der Tod von Jason David Frank (✝49) nimmt viele sehr mit. Am vergangenen Sonntag gingen die traurigen Nachrichten um die Welt: Der Schauspieler ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Der gebürtige US-Amerikaner war vor allem für seine Rolle in der Serie "Power Ranger" bekannt, in der er jahrelang Tommy Oliver spielte. Deshalb trifft seine Serien-Kollegen sein Ableben sehr – schließlich standen sie lange Zeit gemeinsam vor der Kamera. "Power Ranger"-Star Amy Jo Johnson (52) brach nun wegen Jasons Tod sogar in Tränen aus.

Die 52-Jährige meldete sich einen Tag nach Jasons Tod via Instagram zu Wort. In dem Live-Video ließ die Brünette ihrer Trauer freien Lauf, während sie zu ihren Fans sprach. "Es hat mich heute wirklich getroffen, was passiert ist und dass er von uns gegangen ist", brachte die Schauspielerin unter Tränen hervor und erinnerte sich dann an ihren Freund: "All seine verrückten Sprachnachrichten auf seinen Anzügen und dann sein Sinn für Humor, seine positive Einstellung. Er hat mich ständig angerufen und mir geschrieben, wie stolz er auf mich ist."

Nicht nur Amy vermisst Jason sehr – auch der "Power Ranger"-Co-Star Walter Jones trauert um ihn. "[Jason] war eine Inspiration für so viele Menschen", sagte er gegenüber People über seinen ehemaligen Kollegen und merkte an: "Meine Gebete gelten seiner Familie und allen, die ihn vermissen werden. Möge er in Power ruhen."

Amy Jo Johnson in Toronto im September 2019

Jason David Frank, US-amerikanischer Schauspieler

Walter Jones, Schauspieler

