Nach Entbindung: Chanel West Coast schwärmt vom Muttersein

Chanel West Coast (34) geht in ihrer Mutterrolle offenbar voll auf! Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die Rapperin und ihr Freund Dom Fension durften am 2. November ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – eine Tochter, die auf den Namen Bowie Breeze Fension hört. Obwohl die Kleine per Not-Kaiserschnitt zur Welt kam und die Geburt ziemlich nervenaufreibend war, scheint die Musikerin total glücklich zu sein: Im Netz schwärmte Chanel jetzt vom Muttersein!

Im Gespräch mit People erzählte die 34-Jährige nun von den ersten Tagen mit ihrem kleinen Sonnenschein. Tatsächlich sei es Chanel gar nicht schwergefallen, sich an den neuen Alltag zu gewöhnen. "Ich habe Babys schon immer geliebt und sie ist so verdammt süß, dass ich nicht genug von ihr bekommen kann", freute sich die "We Alright"-Interpretin.

Auch wenn die ersten Tage mit ihrem Nachwuchs ziemlich schön für die gebürtige US-Amerikanerin waren, laufe bei ihr trotzdem nicht alles perfekt. Chanel habe nämlich ein wenig mit Schlafmangel zu kämpfen. "Ich lege viel Wert darauf, jede Nacht acht Stunden Schönheitsschlaf zu bekommen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich", scherzte sie im Interview.

Getty Images Dom Fension und Chanel West Coast im Juni 2022

Instagram / chanelwestcoast Rapperin Chanel West Coast mit ihrer Tochter

Getty Images Chanel West Coast, Rapperin

