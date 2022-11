Rapperin Chanel West Coast verrät den Namen ihres Babys!

Chanel West Coast (34) hat den Namen ihres kleinen Babys verraten. Im Juni verkündete die Rapperin, dass sie und ihr Freund Dom Fension ihr erstes Kind erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Die Tochter des Pärchens erblickte das Licht der Welt. Dazu teilte Chanel bereits ein süßes Bild von sich und ihrer kleinen Prinzessin im Netz. Nun verriet die frisch gebackene Mama auch noch den Namen ihrer Tochter.

Mit Us Weekly sprach Chanel nun über die Geburt. "Obwohl es der beängstigendste und härteste Tag meines Lebens war, einen Not-Kaiserschnitt zu haben, bin ich überglücklich über die Geburt meiner Tochter", sagte die "Ridiculousness"-Moderatorin. Anschließend verriet sie auch gleich noch den Namen ihres Kindes: Am 2. November um 10:22 Uhr wurde Bowie Breeze Fenison geboren. "Sie ist gesund und überglücklich", schwärmte Chanel und fuhr fort: "Sie ist in jeder Hinsicht perfekt für mich und ihren Daddy und wir sind so dankbar, sie in unserem Leben zu haben."

Die frisch gebackene Mutter erzählte außerdem, dass sie eine Risikoschwangerschaft und eine harte Geburt hatte. "Nach vielen, vielen Stunden Wehen habe ich mein kleines Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Es gab ein paar Komplikationen und sie wollte nicht einfach von alleine rauskommen", erklärte sie. Deswegen sei sie nun umso dankbarer, dass die Kleine und sie "glücklich und gesund" zu Hause sind.

Anzeige

Instagram / chanelwestcoast Bowie Breeze Fenison, Chanel West Coasts Tochter

Anzeige

Instagram / chanelwestcoast Dom Fension mit seiner Tochter, November 2022

Anzeige

Instagram / chanelwestcoast Dom Fension mit seiner Tochter, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de