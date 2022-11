Rapperin Chanel West Coast ist zum ersten Mal Mama geworden

Chanel West Coast (34) ist überglücklich! Im Juni dieses Jahres machte die Rapperin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Dom Fenison ihr erstes Kind erwartet. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, haben die beiden nicht verraten. Auch wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, behielt Chanel für sich. Vor wenigen Tagen teilte sie jedoch ein Foto ihres Babybauchs, zu dem sie schrieb, dass es bis zu Geburt nicht mehr allzu lange hin sei – und tatsächlich: Chanel ist nun Mutter geworden.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige mehrere Aufnahmen ihres Neugeborenen aus dem Krankenhaus: Es ist ein Mädchen! "Nach stundenlangen Wehen habe ich mein Mädchen schließlich per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Es gab ein paar Komplikationen und sie wollte nicht von alleine rauskommen", verriet Chanel. Es sei mit Abstand einer der beängstigenden, aber auch lohnendsten Tage ihres Lebens gewesen. "Ich habe noch nie so eine Liebe gespürt. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist", schwärmte sie.

Steht nach dem ersten Nachwuchs bald vielleicht auch der nächste Schritt in Chanels Beziehung an? Zumindest hatte die Musikerin vor wenigen Monaten betont, gerne heiraten zu wollen. Die Schwangerschaft habe sie und Dom noch weiter zusammengeschweißt. Sie wolle ihm mit dem Antrag aber auch nicht unter Druck setzen. "Ich bin kein aufdringlicher Mensch. [...] Ich glaube, dass er das tun wird, was in seinem Herzen richtig ist", erzählte sie gegenüber Hollywood Life.

Anzeige

Getty Images Chanel West Coast und Dom Fenison im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Chanel West Coast, Rapperin

Anzeige

Getty Images Dom Fenison und Chanel West Coast bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de