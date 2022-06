Chanel West Coast (33) ist in freudiger Erwartung! Die Rapperin hat bereits einige erfolgreiche Songs herausgebracht und ist vor allem in den USA ein gefeierter Star. Außerdem stand die gebürtige Kalifornierin auch schon vor der TV-Kamera: Seit 2011 ist sie in der MTV-Comedyshow "Ridiculousness" zu sehen und sorgt für Begeisterung bei ihren Fans. Auch das wird ihre Fangemeinde entzücken: Chanel bekommt ihr erstes Baby!

Das bestätigte die 33-Jährige nun gegenüber E! News. "Ich weiß noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich bete nur für ein glückliches, gesundes Baby", verriet sie. Vater des Sprösslings sei demnach ihr Freund Dom Fenison – das Paar hatte seine Beziehung Anfang des Jahres erstmals an die Öffentlichkeit gebracht.

Weiter schilderte die "No Plan"-Interpretin, dass sie in ihrem ersten Trimester bereits unter Übelkeit leide, ihr Liebster aber stets für sie da sei. "Er ist einfach so ruhig und entspannt, während ich ein bisschen verrückter sein kann. Ich denke, dass er die perfekte Balance für mich ist", schilderte sie. Dabei betonte die US-Amerikanerin, dass sie sich sicher sei, ihr Schatz werde ein guter Vater.

Getty Images Chanel West Coast, Rapperin

Instagram / chanelwestcoast Dom Fenison und Chanel West Coast beim Coachella 2022

Getty Images Chanel West Coast und Dom Fenison im Februar 2022

