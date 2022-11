"Squid Game"-Star wird wegen sexueller Belästigung angeklagt

O Yeong-su (78) macht mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Der südkoreanische Schauspieler wurde vergangenes Jahr mit seiner Rolle im Netflix-Hit Squid Game einer großen Öffentlichkeit bekannt. Seine Karriere begann jedoch bereits im Jahr 1967 mit Rollen in Theateraufführungen. Darauf folgten – nach seinen Angaben – über 200 Film- und Serienauftritte. Jetzt kam ans Licht, dass der 78-Jährige eine Frau unsittlich berührt haben soll.

Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, habe das mutmaßliche Opfer bereits im Dezember vergangenen Jahres Vorwürfe gegen den Golden-Globe-Gewinner erhoben – diese waren allerdings fallen gelassen worden. Nun nahm die Staatsanwaltschaft in Suwon den Fall wieder auf. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er habe lediglich "mit der Frau Händchen gehalten, um ihr den Weg um einen See zu zeigen."

Ist Yeong-su etwa der Erfolg zu Kopf gestiegen? "Es fühlt sich an, als würde ich in der Luft schweben. Dann denke ich 'Ich muss mich beruhigen, meine Gedanken ordnen und mich jetzt zurückhalten'", hatte der Serien-Star vergangenes Jahr in der südkoreanischen TV-Show "How Do You Play?" verraten.

Anzeige

Noh Juhan | Netflix Lee Jung-jae mit O Yeong-su in "Squid Game"

Anzeige

Getty Images O Yeong-su, Schauspieler

Anzeige

Noh Juhan | Netflix O Yeong-su mit Lee Jung-jae in "Squid Game"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de