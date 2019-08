Myleene Klass (41) ist wieder Mama geworden! Im Februar dieses Jahres hatte die Schauspielerin mit einem heißen Unterwäsche-Foto das bestätigt, was viele ihrer Fans bereits vermutet hatten: Sie ist schwanger. Im Juli verriet sie dann auch das Geschlecht. Ihre Töchter Hero und Ava sollten einen kleinen Bruder bekommen. Am vergangenen Donnerstag war es dann so weit: Myleene brachte einen gesunden Jungen zur Welt.

Das verkündete die Radiomoderatorin am Sonntag höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil. Sie teilte ein zuckersüßes Foto, auf dem sie die Hand ihres Neugeborenen hält. Ihr schlichter Kommentar zu dem Beitrag war das Geburtsdatum ihres Sprosses: 01.08.2019. Den Namen ihres Babys hat die frischgebackene Dreifach-Mutter bisher aber nicht verraten.

Das Update kommt nur wenige Tage, nachdem die 41-Jährige hüllenlos ihren Schwangerschaftsbauch präsentiert hatte. Zu dem sexy Schnappschuss schrieb sie: "Ich werde mich niemals an das Wunder gewöhnen oder es für selbstverständlich nehmen, ein Kind auszutragen." Kurz darauf muss der Kleine geboren worden sein.

Getty Images Myleene Klass, Schauspielerin

Instagram / myleeneklass Myleene Klass mit ihrem Baby

Instagram / myleeneklass Myleene Klass, August 2019

