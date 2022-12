"Orange Is the New Black"-Star Brad William Henke ist tot!

Die Follower von Brad William Henke sind in großer Trauer. Der US-Amerikaner hatte sich in den vergangenen Jahren einen echten Namen in der Filmbranche gemacht. Nachdem er zunächst kleinere Auftritte in TV-Serien wie "Chicago Hope" hatte, folgte im Jahr 2002 seine erste große Rolle in der Comedy-Show "Nikki". Vielen Fans dürfte er aber vor allem als Gefängniswärter Desi Piscatella in der Netflix-Serie Orange Is the New Black bekannt sein. Nun wurde allerdings die tragische Nachricht bekannt: Brad ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Das bestätigte die Familie des Schauspielers nun gegenüber Deadline. Wie seine Angehörigen mitteilten, sei Brad am 28. November im Schlaf verstorben. Weitere Details wie die Todesursache sind bislang allerdings nicht bekannt. Neben seiner Frau Sonja hinterlässt er auch seinen Stiefsohn Aaden, seine Stieftochter Leasa und seine Enkelin Amirah.

Die Fans des 56-Jährigen waren nach Bekanntwerden der traurigen Nachrichten total geschockt. Unter seinem letzten Posting auf seinem Instagram-Account zollten viele User Brad Tribut. "Es tut so weh, von deinem Tod zu hören. Flieg hoch, Brad" und "Ich kann das alles nicht begreifen. Ich bin total erschüttert", schrieben nur zwei von vielen Nutzern.

Getty Images Brad William Henke, Januar 2017

Getty Images Brad William Henke, Schauspieler

Getty Images Brad William Henke, Januar 2006

