Viola Davis und Co. – die Nominierten der Golden Globes 2023

Wer verdient eine der begehrtesten Trophäen? Am 10. Januar werden in Beverly Hills zum 80. Mal die Golden Globe Awards verliehen. Bei der prestigeträchtigen Filmpreisverleihung werden neben Kinofilmen inzwischen auch Serien berücksichtigt. Doch wer konnte in den vergangenen Monaten besonders mit seinem Talent punkten – und sich eine Chance auf einen Golden Globe sichern? Hier kommt ein Überblick über die Nominierten in den Hauptkategorien!

Das wurde jetzt auf der offiziellen Website der Golden Globe Awards bekannt gegeben: In der Kategorie "Bestes Drama" wurden Avatar: The Way of Water, "Elvis", "TÁR", "Die Fabelmans" und "Top Gun: Maverick" nominiert. Im Bereich "Beste Komödie" kommen "Babylon", "Everything Everywhere All at Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Triangle Of Sadness" oder "Die Todesfeen von Inisherin" infrage.

Als "Beste Dramaserie" wurden "Better Call Saul", The Crown, "House of the Dragon", "Ozark" und "Severance" nominiert. Als "Beste Comedy-Serie" könnte "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building" oder Wednesday gewinnen.

"Beste Drama-Schauspielerin" könnten Cate Blanchett ("TÁR"), Olivia Colman ("Empire of Light"), Viola Davis ("Woman King", Ana de Armas, 34 ("Blonde") oder Michelle Williams, 42 ("Die Fabelmans") werden. In der Kategorie "Bester Drama-Schauspieler" sind Austin Butler, 31 ("Elvis"), Brendan Fraser, 54 ("The Wale"), Hugh Jackman, 54 ("The Son"), Bill Nighy ("Living") und Jeremy Pope ("The Inspection") nominiert worden.

Auch die Lachmuskeln wurden natürlich beansprucht! Hier kommen die Nominierten in der Kategorie "Beste Comedy-Schauspielerin": Lesley Manville, 66 ("Mrs. Harris Goes to Paris"), Margot Robbie, 32 ("Babylon"), Anya Taylor-Joy, 26 ("The Menu"), Emma Thompson, 63 ("Good Luck to You, Leo Grande") und Michelle Yeoh, 60 ("Everything Everywhere All at Once"). Und wie sieht es bei dem männlichen Gegenpart "Bester Comedy-Schauspieler" aus? Hier wurden Diego Calva ("Babylon"), Daniel Craig, 54 ("Glass Onion: A Knives Out Mystery"), Adam Driver, 39 ("White Noise"), Colin Farrell, 46 ("Die Todesfeen von Inisherin") und Ralph Fiennes, 59 ("The Menu") ausgewählt.

Als "Beste Nebendarstellerin" könnten folgende Ladys ausgezeichnet werden: Angela Bassett, 64 (Black Panther: Wakanda Forever), Kerry Condon ("Die Todesfeen von Inisherin"), Jamie Lee Curtis, 64 ("Everything Everywhere All at Once"), Dolly De Leon ("Triangle of Sadness") oder Carey Mulligan, 37 ("She Said"). "Bester Nebendarsteller" könnten Brendan Gleeson, 67 ("Die Todesfeen von Inisherin"), Barry Keoghan, 30 ("Die Todesfeen von Inisherin"), Brad Pitt, 58 ("Babylon"), Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once") oder Eddie Redmayne, 40 (The Good Nurse") werden.

Wer wird "Beste Darstellerin einer Drama-Serie"? Zur Auswahl stehen Emma D'Arcy, 30 ("House of the Dragon"), Laura Linney, 58 ("Ozark"), Imelda Staunton, 66 ("The Crown"), Hilary Swank, 48 ("Alaska Daily") und Zendaya Coleman, 26 (Euphoria). "Bester Darsteller einer Drama-Serie" könnten Jeff Bridges, 73 ("The Old Man"), Kevin Costner, 67 ("Yellowstone"), Diego Luna, 42 ("Andor"), Bob Odenkirk, 60 ("Better Call Saul") oder Adam Scott, 49 ("Severance") werden.

Auch die "Beste Nebendarstellerin in einer Serie" soll ausgezeichnet werden! Eine Chance auf den Golden Globe haben Elizabeth Debicki, 32 ("The Crown"), Hannah Einbinder ("Hacks"), Julia Garner, 28 ("Ozark"), Janelle James ("Abbott Elementary") sowie Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary"). Als "Bester Nebendarsteller in einer Serie" könnten John Lithgow ("The Old Man"), Jonathan Pryce, 75 ("The Crown"), John Turturro ("Severance"), Tyler James Williams ("Abbott Elementary") oder Henry Winkler, 77 ("Barry") abräumen.

