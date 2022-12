Filmkuss mit Frau hat Rebel Wilsons Leben "völlig verändert"

Rebel Wilson (42) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Schauspielerin gab im vergangenen Juli die Beziehung zu ihrer Partnerin Ramona Agruma bekannt. Bereits sieben Monate später machten Verlobungsgerüchte die Runde, welche der Pitch Perfect-Star im Netz jedoch dementierte. Vor ihrem Coming-Out datete Rebel mehrere Männer, doch dann absolvierte sie für eine neue Filmrolle ihren ersten Leinwandkuss mit einer Schauspielkollegin – und dieser Kuss belebte Rebels bisher unentdecktes Interesse an Liebesbeziehungen mit Frauen.

Die 42-Jährige sprach mit The Hollywood Reporter offen darüber, wie der Kuss mit Kollegin Charlotte Gainsbourg (51) in ihrem neuen Film "The Almond and the Seahorse" ihr Leben veränderte. "Ich hatte noch nie eine Frau geküsst, also dachte ich mir: Oh Gott, wie wird das wohl werden?'", erzählte sie dem Magazin und fügte hinzu, dass sie eine weibliche Hauptrolle für den Film vorschlug. "Ich weiß nicht, ob ich Ramona jemals getroffen hätte, wenn ich nicht die Erfahrung mit Charlotte gemacht hätte", gab sie zu. Rebel berichtete auch, dass der Filmkuss ihr Herz für diese Möglichkeit geöffnet hätte. "Ich bin dankbar für diese Erfahrung. Sie hat mein Liebesleben völlig verändert", erzählt der Hollywoodstar.

Erst im November sind die beiden Eltern einer Tochter geworden. Das Mädchen Royce Lillian kam per Leihmutterschaft zur Welt. "Es ist wirklich anstrengend, das Baby mit dem Privatleben und beruflichen Verpflichtungen zu vereinbaren. Aber ich habe so ein Glück, dass ich eine so unterstützende Familie habe", schwärmte die Australierin.

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson mit Baby Royce, November 2022

