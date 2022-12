Krebskampf: Fußball-Legende Siniša Mihajlović (53) gestorben

Siniša Mihajlović hat den Kampf verloren. Der Fußballer vertrat Jugoslawien bei der Fußballweltmeisterschaft 1998 und der Euro 2000. Ganze 63 Mal lief er für die jugoslawische Nationalmannschaft auf. Er verbrachte einen Großteil seiner Vereinskarriere in Italien und spielte unter anderem für Inter Mailand, Roma, Lazio und Sampdoria Genua. Im Jahr 2019 wurde bei ihm eine akute Form von Leukämie diagnostiziert. Nun ist Siniša verstorben.

In einer offiziellen Erklärung der Serie A wurde sein Tod verkündet. Dort heißt es: "Die Serie A ist zutiefst betrübt über den Tod von Siniša Mihajlović, einer Ikone des Fußballs und des Lebens. Seine pure Klasse als Fußballer und Trainer, seine Stärke und seine Menschlichkeit sind ein Beispiel, das einen unauslöschlichen Eindruck im italienischen und weltweiten Fußball hinterlässt."

Nachdem er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wechselte Siniša in den Trainerberuf und blieb in Italien, mit Ausnahme eines kurzen Engagements bei Sporting Lissabon im Jahr 2018. Während er mit der Krankheit kämpfte, behielt er seine Rolle als Manager des Serie-A-Vereins Bologna bei, bevor er den Klub im September verließ.

