Neues Video aufgetaucht: Melanie Müller zeigt sich mit Nazis

Ist Melanie Müller (34) wieder in rechtsextremen Kreisen unterwegs? Die Schlagersängerin ist in den vergangenen Monaten des Öfteren mit Negativschlagzeilen in die Kritik geraten. Im September tauchten Videos auf, in denen sie vor der Hooligan-Gruppe "Rowdys Eastside" den Schlachtruf "Ostdeutschland" anstimmte und dabei ihren rechten Arm mehrmals in die Luft hob. Sie dementierte die Vorwürfe, einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Jetzt tauchte allerdings noch ein Video auf, in dem Melanie sich angeblich wieder in rechtsextremen Kreisen bewegt.

Das Video zeigt, wie die ehemalige Dschungel-Königin bei einem Free-Fight-Kampf zuschaut und mitjubelt. Veranstalter soll Steffen S. gewesen sein, der laut Bild fest in der Rocker- und Hooligan-Szene verankert ist. Wieder mal wies Melanie die Vorwürfe zurück und behauptete, die Veranstaltung sei ihr und ihrem Management als Charity-Event für trauernde Kinder präsentiert worden.

Auch im vergangenen Jahr sorgte Melanie schon für Unmut bei ihren Fans. Sie postete ein Bild mit Stephan Weidner (59) – dem Frontsänger der Band Böhse Onkelz. Diese wurde eine Zeit lang als rechtsradikal angesehen, distanziert sich dann aber von der Nazi-Szene.

Privat Melanie Müller, TV-Ikone

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

