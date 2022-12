Rock-and-Roll-Star Dino Danelli ist mit 78 Jahren gestorben

Große Trauer um Dino Danelli! Der Schlagzeuger hatte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für die Musik entdeckt. Er spielte in verschiedenen Bands, bis er 1964 die Band The Young Rascals, später nur The Rascals, mitbegründete. Mit ihnen landete er Hits wie "A Beautiful Morning" und "Groovin'". 1997 wurden er und seine Kollegen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Dino ist tot.

Das machten The Rascals am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite publik. In einem Statement des ehemaligen Gitarristen der Musikgruppe, Gene Cornish, heißt es: "Unser geliebter Dino ist heute verstorben. Ich werde in naher Zukunft mehr über sein unglaubliches Talent sagen und Erfahrungen aus seinem Leben teilen, die er an mich weitergegeben hat, sowie solche, die wir als Freunde und Arbeitskollegen verbracht haben." Er hoffe, dass sein Talent weiterhin geschätzt werde und bedankte sich bei den Fans: "Ihr alle habt es ihm ermöglicht, seinen Traum zu leben, nämlich Musiker und Künstler zu sein."

Eine Stunde nach seinem Post auf der Band-Seite teilte Gene auch noch einen Post auf seinem eigenen Profil. Darin schrieb er unter anderem: "Er war mein Bruder und der großartigste Schlagzeuger, den ich je gesehen habe." Sein Tod erschüttere ihn sehr. "Ich bin am Boden zerstört. Ruhe in Frieden, Dino. Ich liebe dich, Bruder", betonte der 78-Jährige abschließend.

Getty Images Gene Cornish, Eddie Brigati, Dino Danelli und Felix Cavaliere, The-Rascals-Mitglieder

Getty Images Dino Danelli im September 1972

Getty Images Eddie Brigati, Dino Danelli, Gene Cornish und Felix Cavaliere von The Rascals

