"Super Sized Salon": Realitystar Jamie Lopez (†37) ist tot

Traurige Nachrichten aus den Vereinigten Staaten! In den vergangenen Jahren konnten ihre Fans Jamie Lopez bei ihrer Abnehmreise begleiten – die YouTuberin hat früher mal 383 Kilogramm gewogen und war ans Bett gefesselt. Doch die US-Amerikanerin konnte 181 Kilo abnehmen und schließlich ihren Traum verwirklichen: Sie eröffnete mit Babydoll Beauty Couture einen Beautysalon für alle Konfektionsgrößen. Hierbei wurde sie auch in ihrer eigenen Reality-TV-Show "Super Sized Salon" begleitet. Doch ihre Fans müssen nun ganz stark sein: Jamie ist überraschend verstorben.

Das berichtet jetzt TMZ in Bezugnahme auf Insider. Jamie soll in ein Krankenhaus in Las Vegas eingeliefert worden sein – und am Wochenende an den Folgen von Herzkomplikationen gestorben sein. Sie wurde nur 37 Jahre alt und hinterlässt zahlreiche Freunde und Fans.

Ihre Mitarbeiter und Freunde äußerten sich bereits auf Instagram zu ihrem Tod: "Wir geben mit großem Bedauern das Ableben der Gründerin und Besitzerin von Babydoll Beauty Couture, der legendären Jamie Lopez, bekannt. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir Sie, uns Zeit zu geben, diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten." In den Kommentaren finden sich etliche Beileidsbekundungen.

