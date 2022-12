"Super Sized Salon"-Star tot: Das postete Jamie zuletzt

Was bewegte Jamie Lopez kurz vor ihrem Tod? Die YouTuberin nahm ihre Fans mit auf ihre Reise: In den vergangenen Jahren verlor die Blondine 181 Kilo ihres Ursprungsgewichtes von 383 Kilogramm. In der Reality-TV-Show "Super Sized Salon" wurde die US-Amerikanerin damit einem größeren Publikum bekannt. Am Wochenende verstarb Jamie ganz plötzlich, nachdem sie in eine Klinik eingeliefert worden war. Das waren ihre letzten Posts vor ihrem Ableben.

Auf Instagram teilte Jamie noch wenige Tage vor ihrem Tod Hinweise auf eine Veranstaltung mit ihr. Bei dem Event hätten ihre Fans sogar die Chance gehabt, ein digitales Meet & Greet zu gewinnen. "Es wird ikonisch! Ihr könnt mich treffen und es wird weitere tolle Preise geben", machte die Influencerin ihren Followern in ihrem allerletzten Post Lust auf den Abend.

Unter dem Video versammelten sich schnell zahlreiche Fans, die gehört hatten, was Jamie passiert ist. "Es ist so traurig! Sie war so liebevoll und inspirierend. Ruhe in Frieden, Engel", schrieb etwa eine Userin unter den Beitrag. Viele weitere verliehen ihrer Trauer mit gebrochenen Herz-Emojis Ausdruck.

Instagram / official_jamielopez Jamie Lopez, "Super Sized Salon"-Star

Instagram / official_jamielopez Jamie Lopez, Reality-TV-Star

Instagram / official_jamielopez Jamie Lopez, "Super Sized Salon"-Star

