"Meistgehasste Person": Anne Wünsche denkt ans Aufhören!

Wirft Anne Wünsche etwa bald das Handtuch? Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat sich im Netz eine treue Fangemeinde aufgebaut. In ihren Posts und Storys nimmt sie ihre Follower mit in ihren turbulenten Mama-Alltag. Doch immer wieder muss die Beauty auch mit den Schattenseiten des Ruhms klarkommen – denn ihr weht eine ganze Menge Hate entgegen. Das könnte jetzt sogar dazu führen, dass Anne ganz hinschmeißt!

Es ist einfach so absurd, was abgeht, und es ist schon seit Jahren, dass ich von allen Seiten einen heftigen Shitstorm bekomme", erklärte Anne ihren Followern auf Instagram. Das sei ein Zustand, den sie nicht mehr lange aushalten wolle: "Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man nicht mehr weiter weiß. Ich hab das Gefühl, ich bin wirklich die meistgehasste Person auf Social Media." Sie sei an einem Punkt, an dem sie die sozialen Netzwerke am liebsten verlassen würde, fügte Anne hinzu.

Vor allem habe sie mit mutmaßlich gefälschten Inhalten zu kämpfen – auf Basis derer viele User ein falsches Bild von ihr hätten: "Ich frage mich die ganze Zeit, wie ist das eigentlich passiert, dass die Leute mich so einschätzen, wie ich einfach gar nicht bin." Dagegen wolle sie nun auch juristisch vorgehen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

