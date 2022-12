Billig? Anne Wünsche wehrt sich gegen Hater auf Social Media

Anne Wünsche (31) macht ihren Hatern eine Ansage! Seit dem Ende ihrer Schauspielkarriere bei Berlin - Tag & Nacht ist die Berlinerin vor allem als Influencerin bekannt. Neben regelmäßigen Einblicken in ihr Leben mit ihren Kids Miley, Juna und Sávio, teilt die Ex von Henning Merten (32) hin und wieder auch freizügige Bilder – zum Unmut einiger Follower. Bereits vor wenigen Tagen rechtfertigte sich Anne. Nun folgte ein weiteres Statement.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Dreifach-Mama das ausführliche Statement: "Mein Account – meine Regeln! Wenn ich Bock habe, poste ich ein Bild oder Video mit Wein und von mir aus auch splitterfasernackt […] Und nein, ich mache das nicht, um Reichweite zu erzielen", ärgerte sich Anne in dem Beitrag. "Nur, weil ich mich gern so zeige, bin ich nicht billig. [...] Entweder du magst mich, weil ich bin, wie ich bin oder du bist kein Teil meines Lebens. Ganz einfach", appellierte die 31-Jährige zudem an ihre Follower.

Mit "Genau so und nicht anders" oder "Du hast so recht" stärkten einige Follower Anne den Rücken. Andere wiederum äußerten weiterhin ihre Bedenken: "Na ja, ich würde es nicht machen, wenn ich Mutter bin", "Du kannst rein theoretisch machen, was du willst. Aber du hast halt drei Kinder, denen du ein Vorbild sein solltest" oder "Was denken deine Kinder? Was fragen oder erzählen die Freunde deiner Kinder, wenn sie solche oder ähnliche Fotos von dir sehen?", kommentierten andere User.

